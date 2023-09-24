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Сегодня, 16:40

Гендиректор «Пари НН» обратился к болельщикам клуба после победы над «Оренбургом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал победу над «Оренбургом» (3:1) в матче 9-го тура РПЛ.

«Люби меня, люби! Это вполне официальное обращение к нашим болельщикам. Спасибо, что вместе с нами. Верите в команду. И верите в нашу победу. Впервые за много лет (с 2008г) мы выиграли у «Оренбурга». И важные 3 очка в копилке у нас! Впереди еще много важных игр. Любите нас. Это так просто», — написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

«Пари НН» набрал 14 очков и поднялся на шестое место в РПЛ. В следующем туре нижегородцы 30 сентября в гостях сыграют с «Локомотивом».

Источник: https://t.me/DavMelik/1788
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Оренбург
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