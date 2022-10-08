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Сегодня, 22:06

Селюк — о возможном назначении Ротенберга в «Локомотив»: «А кого брать, жулика очередного?»

Микеле Антонов
Антон Иванов

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном назначении Бориса Ротенберга на пост спортивного директора «Локомотива».

«Я считаю, что Борис Ротенберг — самая оптимальная фигура на пост спортивного директора «Локомотива», — сказал Селюк «СЭ». — Если его назначат, то я буду рад. Он из клуба, изнутри, он знает все проблемы и детали коллектива. Ему не нужно время на адаптацию. Он готов к работе в «Локомотиве». Он дорожит своей репутацией и любит это клуб! А кого брать, жулика очередного? У Бори есть репутация. Он будет стараться делать как лучше, а не как Цорн — грабить».

В субботу, 8 октября, «Локомотив» объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

По информации «СЭ», клуб рассматривает кандидатуру Ротенберга на должность нового спортивного директора, на пост главного тренера — легенду «Локо» Юрия Семина.

Борис Ротенберг-младший
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Селюк
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