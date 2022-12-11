Агент защитника ЦСКА Мойзеса: «Переговоры между армейцами и «Интернасьоналом» о выкупе игрока приостановлены»

Агент бразильского защитника ЦСКА Мойзеса Луис Фернандо Гарсия рассказал «СЭ», как проходят переговоры между российским клубом и «Интернасьоналом».

Мойзес выступает за армейцев на правах аренды из бразильской команды.

13.12.2022 | Аргентина — Хорватия

«Пока что переговоры между ЦСКА и «Интернасьоналом» о выкупе Мойзеса приостановлены. Но могу сказать, что моему клиенту нравится играть в ЦСКА и жить в Москве», — сказал Гарсия «СЭ».

ЦСКА арендовал Мойзеса в начале августа нынешнего года. На его счету 2 голевых передачи в 18 матчах за красно-синих.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего бразильца в 2,5 миллиона евро.