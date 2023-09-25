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РПЛ

Сегодня, 16:27

Агент Вендела рассказал, как игрок отреагировал на потасовку в конце матча с «Локомотивом»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, в комментарии для «СЭ» отреагировал на потасовку в конце матча 9-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:2).

«Мы общались с игроком об этом эпизоде. Он сказал, что это часть игры, был большой накал страстей. Ничего серьезного», — сказал Рибейро «СЭ».

На 90+5-й минуте встречи между игроками произошла массовая потасовка.

«Зенит» с 17 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч в чемпионате России команда из Санкт-Петербурга проведет 30 сентября на выезде против «Оренбурга».

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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