«Ахмат» — ЦСКА: защитник грозненцев Быстров удален за игру рукой

Защитник «Ахмата» Марат Быстров получил красную карточку в матче 2-го тура РПЛ против ЦСКА.

На 12-й минуте главный арбитр встречи Владислав Безбородов после вмешательства ВАР и просмотра повтора эпизода удалил Быстрова за то, что тот прервал удар защитника армейцев Милана Гайича рукой и не дал мячу влететь в пустые ворота.

Для Быстрова это удаление стало вторым в составе «Ахмата». Впервые он получил красную карточку в составе грозненцев 26 августа 2020 года в матче против «Локомотива» (3:2) в 5-м туре чемпионата России-2020/21.