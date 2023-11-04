«Ахмат» — «Факел»: Швец избежал дисквалификации благодаря судье

На 29-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Факел» (1:2) арбитр Сергей Чебан ошибочно не вынес предупреждение игроку грозненской команды Антону Швецу. Тот на правом фланге сыграл безрассудно против Хызыра Аппаева, ударив его сзади по ногам.

Для Швеца желтая карточка стала бы четвертой в турнире — он заработал бы автоматическую дисквалификацию и пропустил бы гостевую игру 15-го тура с «Локомотивом». Но Чебан ограничился назначением штрафного удара и устным внушением.