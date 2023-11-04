Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 20:08

«Ахмат» — «Факел»: Швец избежал дисквалификации благодаря судье

Александр Бобров
Шеф-редактор
Telegram Дзен

На 29-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Факел» (1:2) арбитр Сергей Чебан ошибочно не вынес предупреждение игроку грозненской команды Антону Швецу. Тот на правом фланге сыграл безрассудно против Хызыра Аппаева, ударив его сзади по ногам.

Для Швеца желтая карточка стала бы четвертой в турнире — он заработал бы автоматическую дисквалификацию и пропустил бы гостевую игру 15-го тура с «Локомотивом». Но Чебан ограничился назначением штрафного удара и устным внушением.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
04 нояб, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:2
Факел

Антон Швец
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Факел (Воронеж)
7
0
Читайте также
Биография фигуриста Протопопова: великая карьера, побег из СССР и желание вернуться с прахом жены
Российские чиновники разносят Баха за двойные стандарты. Мы никогда не помиримся с МОК?
Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Галина Мочалова
Bild сообщила о неловкой попытке главы МИД Хорватии поцеловать Бербок
Минюст РФ добавил в реестр иноагентов пять человек
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Крылья Советов» и другие матчи
«Краснодар» — «Крылья Советов». Онлайн-трансляция матча
Афанасьев: «Юран постарается придумать план, как обыграть ЦСКА»
Гаджиев считает, что «Локомотив» обыграет «Спартак» в матче РПЛ
Никонов: «С Ташуевым «Факел» может подняться в первую восьмерку РПЛ»
Погребняк считает, что матч «Зенита» и «Краснодара» станет показательным
«Зенит» снова первый. Минимум на сутки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Факел» — «Спартак»: изменился текст решения ЭСК об удалении Бабича. Почему так произошло?

Кудряшов из-за перелома скуловой кости пропустит около трех недель