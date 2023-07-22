Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:30

«Ахмат» — «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Футболист Бернард Бериша.
Бернард Бериша.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

22 июля в Грозном «Ахмат» примет «Крылья Советов» в матче 1-го тура сезона-2023/24 чемпионата России по футболу. Игра начнется в 20.00 мск.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию с формальными событиями матча «Ахмат» — «Крылья Советов». Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Михаил Моссаковский и Адам Ахмадов прокомментируют встречу.

В прошлом сезоне команда Сергея Ташуева заняла пятое место с 50 очками в турнирной таблице РПЛ. Самарцы стали 12-ми с 32 баллами.

РПЛ: расписание матчей и где смотреть игры 1 тура чемпионата России.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Крылья Советов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Крылья Советов (Самара)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Непомнящий не хочет играть за сборную России из-за отношений с шахматной федерацией
У СКА есть все, чтобы выигрывать кубки. Остался один фактор, который может этому помешать
Пилоты ВС РФ уничтожили пункт размещения ВСУ на купянском направлении
WP раскрыла причины приглашения главы ЦРУ в президентский кабинет США
Украинский журналист назвал причину увольнения посла Украины в Британии
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
«Локомотив» — «Рубин»: видео голов
РПЛ: ЦСКА проиграл «Уралу», «Зенит» победил «Пари НН» и другие матчи 1-го тура
«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в матче 1-го тура РПЛ
«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью со счетом 2:2. Онлайн-трансляция
«Локомотив» — «Рубин»: Изидор сравнял счет за 3 минуты до конца второго тайма
Источник: «Зенит» согласился продать Малкома «Аль-Хилялю» за 60 миллионов евро
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кассьерра повторил достижение Кержакова и Кришито

Рожков побил рекорд Кварацхелии, став самым молодым ассистентом «Рубина» в РПЛ