«Ахмат» — «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

22 июля в Грозном «Ахмат» примет «Крылья Советов» в матче 1-го тура сезона-2023/24 чемпионата России по футболу. Игра начнется в 20.00 мск.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию с формальными событиями матча «Ахмат» — «Крылья Советов». Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Михаил Моссаковский и Адам Ахмадов прокомментируют встречу.

В прошлом сезоне команда Сергея Ташуева заняла пятое место с 50 очками в турнирной таблице РПЛ. Самарцы стали 12-ми с 32 баллами.

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