0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:32

«Ахмат» уступил «Нефтехимику» в товарищеском матче

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

«Нефтехимик» переиграл «Ахмат» в товарищеском матче на сборах в Турции — 1:0.

Единственный мяч в матче был забит во втором тайме.

Грозненская команда занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков за 17 матчей.

«Нефтехимик» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Первой лиги с 27 очками за 20 матчей.

Товарищеские матчи.

Клубы

«Ахмат» — «Нефтехимик» — 0:1 (0:0)

«Ахмат»: Опарин, Семенов, Быстров, Нижич, Тодорович, Камилов, Олейников, Карапузов, Гбамбле, Агаларов, Черняк.

17 февраля.

Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Нефтехимик
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
Плющенко пригрозил исходом своих учениц за рубеж. Что это значит?
ФСБ предотвратила теракт на химпредприятии в Калужской области
В Польше потребовали от прибывших в страну бандеровцев вернуться на Украину
Зеленский оценил тактику российской спецоперации
Во Франции назвали «наименее сумасшедшую» страну в вопросе поставок оружия Киеву
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Булыкин: «Если у Баринова нет намерений играть в Европе, то может и в «Зенит» переходить»
Агент Малкома и Клаудиньо высказался о получении футболистами российского гражданства
Малкому и Клаудиньо одобрили получение российских паспортов
Шалимов: «Спартаку» для борьбы с «Зенитом» требуются более сильные крайние защитники»
Вячеслав Мельников: «Весной «Спартак» не сможет конкурировать с «Зенитом»
Семак о поражении от «Сепахана»: «Проиграли абсолютно по делу»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бышовец: «Преображение Чалова в Швейцарии является для него критерием оценки азиатского футбола, которого он не знает»

Агент Малкома и Клаудиньо высказался о получении футболистами российского гражданства