«Ахмат» уступил «Нефтехимику» в товарищеском матче

Сегодня, 19:32
«Нефтехимик» переиграл «Ахмат» в товарищеском матче на сборах в Турции — 1:0.
Единственный мяч в матче был забит во втором тайме.
Грозненская команда занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков за 17 матчей.
«Нефтехимик» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Первой лиги с 27 очками за 20 матчей.
Товарищеские матчи.
Клубы
«Ахмат» — «Нефтехимик» — 0:1 (0:0)
«Ахмат»: Опарин, Семенов, Быстров, Нижич, Тодорович, Камилов, Олейников, Карапузов, Гбамбле, Агаларов, Черняк.
17 февраля.