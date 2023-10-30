Ахметов заявил, что руководство «Краснодара» не задевают его слова о возможном возвращении в ЦСКА

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов ответил «СЭ» на вопрос, как в клубе реагируют на его слова о возможном возвращении в ЦСКА.

«Я же не говорил, что перехожу в ЦСКА. Все возможно. Но почвы для этого нет. Это не задевает руководство. Просто разговоры. Я лишь говорю, что клуб сделал для меня много хорошего. И если я буду свободным агентом и «Краснодар» скажет, что я не нужен, я буду это рассматривать», — сказал Ахметов «СЭ».

Ахметов стал игроком «Краснодара» в июле 2022 года. С июля 2018 по июнь 2022 года полузащитник выступал за ЦСКА.