Акинфеев высказался об игре и перспективах нынешнего ЦСКА

Лучший вратарь в истории российского футбола Игорь Акинфеев во второй части большого интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру высказался об игре и перспективах нынешнего ЦСКА.

— Сейчас в ЦСКА строится новая команда. Вы в ней — главный хранитель победных традиций. Видите основания и перспективы для нового взлета до чемпионского уровня?

— Не знаю это словосочетание «строится команда», когда на протяжении нескольких лет у нас люди сначала приходят в аренду, потом уходят... Наверное, да, именно сейчас она действительно строится, но по поводу чемпионства думать пока рано. Нужно сделать акцент на какой-то костяк, и тогда уже будет понятно — сможем или не сможем. Все будет зависеть от нас. Последние годы показывают, что пока не можем.

— Этот чемпионат вы начали здорово, но потом «просели».

— Что-то еще можно вернуть, но по факту мы пока все равно пятые, как бы ни играли. Это огорчает в том плане, что, если мечтаешь о чем-то, то к весне должен быть не на пятом месте, а хотя бы в тройке.

— Вы верите, что ЦСКА может стать чемпионом в оставшиеся годы вашей карьеры?

— Могу верить во что угодно. Но не знаю.

— У вас есть понимание, почему не получил развитие такой хороший старт? Почему так резко сдали, допустим, Карраскаль с Мединой?

— Не могу сказать, что они сдали. Не готов говорить так о людях, которые играют в ЦСКА. Валентиныч (Федотов) уже говорил, что реализация моментов оставляет желать лучшего. С «Нижним Новгородом» было полное преимущество в первом тайме, должны были 7:0 вести, а сыграли в итоге 2:2. Была статистика, что по нереализованным моментам ЦСКА на первом месте в лиге.

У нас практически в каждом матче такие ситуации! Домашняя игра с «Динамо», счет 1:1 — Гайич с трех метров не забивает! Все это выбивает из колеи. Ты не можешь забить, выигрышные матчи играешь вничью или проигрываешь, как во второй игре с «Нижним»: один угловой — и 0:1. Непонятных матчей в этом сезоне было очень много. Сложно понять, как это все перебороть.

Та же игра со «Спартаком». Хороший первый тайм, выходим на второй — и все переворачивается. Реально очень много очков недобрали. Думаю, выиграли бы три-четыре матча, которые должны были выигрывать, — и были бы в тройке.

На данный момент ЦСКА с 29 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 очков.