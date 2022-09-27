Актер Баринов считает, что никакой пользы от назначения Давидса в «Локомотиве» не будет

Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Фадлу Давидса на пост помощника главного тренера железнодорожников Йозефа Циннбауэра.

«Все, что делается в «Локомотиве», нелогично. У них есть какая-то своя логика, но очень глубоко спрятанная. Никакой пользы от этого для клуба, болельщиков и футбола не будет! Не знаю, почему с таким упорством, достойным лучшего применения, они ищут иностранцев. Кто им их представляет, кто за это получает деньги? Измениться ли что-то в «Локомотиве» после первой половины чемпионата? А чего зимы то ждать? Надо сейчас уже брать хорошего тренера. Того же Семина. Дать ему карт-бланш на два года и вернуть команду!» — сказал Баринов «СЭ».

Давидс уже работал помощником Циннбауэра в южноафриканском «Орландо Пайретс».

«Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ после 10 туров.