Алаев заявил, что все клубы РПЛ установили необходимое оборудование для работы Fan ID

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что все клубы лиги установили необходимое оборудование для работы Fan ID.

— Как все клубы готовы к внедрению к Fan ID?

— Все оборудовано на всех 11 стадионах второй очереди. Ведется тестирование и доработка деталей. Клубы проделали колоссальную работу. Согласовали все с правоохранительными органами. Опасений, что какой-то стадион не будет готов, у нас нет. Понимаем, что много сложностей, реакцию болельщиков, но призываю всех оформить Fan ID и приходить на стадионы. Давайте забудем все обиды и придем на стадионы!

— Вы самостоятельно оформляли Fan ID?

— Самостоятельно. И посещал МФЦ. В районе «Сити». Сейчас благодаря нашим партнерам Fan ID и можно получить в любом МФЦ. Сегодня общался с нашими тренерами, и некоторые из них прошли эту процедуру.

В осенней части сезона-2022/23 Fan ID функционировал на стадионах пяти клубов РПЛ: «Ростова», «Урала», «Крыльев Советов», «Сочи» и «Нижнего Новгорода». С весенней части сезона Fan ID должен будет работать на аренах всех 16 команд премьер-лиги.