0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

22 февраля, 22:27

Алаев заявил, что все клубы РПЛ установили необходимое оборудование для работы Fan ID

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что все клубы лиги установили необходимое оборудование для работы Fan ID.

— Как все клубы готовы к внедрению к Fan ID?

— Все оборудовано на всех 11 стадионах второй очереди. Ведется тестирование и доработка деталей. Клубы проделали колоссальную работу. Согласовали все с правоохранительными органами. Опасений, что какой-то стадион не будет готов, у нас нет. Понимаем, что много сложностей, реакцию болельщиков, но призываю всех оформить Fan ID и приходить на стадионы. Давайте забудем все обиды и придем на стадионы!

— Вы самостоятельно оформляли Fan ID?

— Самостоятельно. И посещал МФЦ. В районе «Сити». Сейчас благодаря нашим партнерам Fan ID и можно получить в любом МФЦ. Сегодня общался с нашими тренерами, и некоторые из них прошли эту процедуру.

В осенней части сезона-2022/23 Fan ID функционировал на стадионах пяти клубов РПЛ: «Ростова», «Урала», «Крыльев Советов», «Сочи» и «Нижнего Новгорода». С весенней части сезона Fan ID должен будет работать на аренах всех 16 команд премьер-лиги.

Футбол
РПЛ
Александр Алаев
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
«РИА Новости» сравнили послание Путина со взрывом информационной бомбы
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Председатель совета директоров «Локомотива» Нагорных объяснил, почему клуб не назвал членов трансферного комитета
Нагорных уверен, что Дзюба поможет «Локомотиву» в этом сезоне
РПЛ 28 февраля проведет заседание с руководителями клубов по поводу регламента работы с прессой
Глава совдира «Локо» Нагорных о работе Цорна: «Не самые удачные были приобретения»
«Крылья Советов» выкупили у «Спартака» нападающего Шитова
Владимир Москалев предположил, почему Карасев обращается к нему ласково по ходу матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глава РПЛ Алаев: «Работа с УЕФА ведется. В Ньоне была первая встреча, установочная»

РПЛ планирует провести церемонию вручения наград в конце сезона