Емельяненко заявил, что готов подраться с Дзюбой: «Получит апперкот за всех болельщиков»

10 ноября, 09:23
Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил, что готов подраться с футболистом Артемом Дзюбой.
«У Дзюбы есть великолепная возможность выйти против меня на бой и как-то зарекомендовать себя в боксе. Но ему нужно выходить драться со мной не так, как все обычно выходят, — чтобы как-то простоять, надеяться выбросить какой-то удар. Ему нужно садиться и работать ногами. Надеть перчатки на ноги и работать ими (смеется).
Есть ли у Дзюбы шансы? Абсолютно никаких. Против меня — никаких. Все равно, что я вышел бы против него и начал играть в футбол, пытался бы его обвести, мячик набивать. Но если предложат бой с ним — соглашусь. Это же пропаганда спорта, здорового образа жизни, популяризация единоборств. И за всех болельщиков, за фанатов, которые верили в футболистов, но игроки не оправдали надежд, он получит апперкот», — сказал Емельяненко в видео, опубликованном на его YouTube-канале.
7 ноября стало известно, что Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», за который выступал с августа 2022 года. В составе команды 34-летний россиянин забил 1 гол в 5 матчах.
На счету 41-летнего Емельяненко 28 побед, 9 поражений и 1 ничья в ММА.
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