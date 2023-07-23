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Хаджи — о срыве трансфера Рожерио в «Спартак»: «Они сразу не хотели его продавать»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал «СЭ» срыв трансфера защитника «Сассуоло» Рожерио в московский клуб.

«Они сразу не хотели его продавать. Тянули-тянули. Сейчас очень легко по политическим мотивам отменить сделку. Понятно, что у нас все в мире решают деньги. И можно переступить через все ради денег. Но иногда бывает так, что переступают через деньги. Политика — есть политика. Ничего здесь уже не сделаешь. Сейчас надо всегда ждать негативного отношения к нам. В этой сделке главную роль сыграла политика», — сказал Хаджи «СЭ».

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Спартак» вышел из переговоров, потому что итальянский клуб не дал окончательного согласия на завершение сделки. Красно-белые были готовы заплатить за 25-летнего бразильца 8 миллионов евро.

ФК Сассуоло
ФК Спартак (Москва)
Рожерио
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