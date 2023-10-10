Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:17

Хаджи раскритиковал игру Дуарте: «Джикия лучше даже в плохой форме»

Telegram Дзен

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи в разговоре с «СЭ» высказался об игре защитника красно-белых Алексиса Дуарте.

«Ситуация с Джикией? Не устраивает он почему-то тренера. Джикия даже в плохой форме лучше Дуарте. Непонятно, почему ставят этого барана. Он выглядит очень плохо. Пауза должна помочь команде. Может, руководство пригласит Абаскаля, чтобы он объяснил некоторые моменты. Мое мнение, что в команде очень много обиженных игроков. И тренер, вместо того, что все это наладить, наоборот, поджигает. Может, это такая европейская методика. Баланса в команде нет. Нет взаимопонимания, потому что на каждую игру разным составом выходят. Но еще 19 игр. Может быть, все наладится», — сказал Хаджи корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Спартак» набрал 17 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые 22 октября сыграют дома с «Пари НН».

ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
2
0
Читайте также
ISU оставил в силе отстранение российских спортсменов
Президент РПЛ Алаев: «Лично для меня ЭСК РФС в текущем составе себя дискредитировала»
Пушков призвал отнестись серьезно к словам генерала Милли о конфликте с Россией
Bloomberg указало на конец эпохи Pax Americana из-за ситуации в Израиле
В Екатеринбурге нашли мертвой пропавшую месяцем ранее девушку
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Сочи» — «Зенит» и другие матчи
В «Динамо» недовольны результатами команды: «Руководству очень не нравится робингудский подход к футболу»
«Рубин» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Ахматом»
Назад к федунизму. Лучше бы «Спартак» проиграл ЦСКА. Мнение Егорова
Чанов о матче «Спартак» — ЦСКА: «Команды рано хоронят»
Актер и фанат «Спартака» Белоголовцев: «Буду очень рад, если золотые медали РПЛ возьмет «Краснодар»
Гладилин считает, что у «Краснодара» есть все шансы стать чемпионом РПЛ в этом сезоне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шалимов: «Спартаку» нужна фигура, которая бы устроила проверку Абаскалю»

«Спартак» продлил сотрудничество с автомобильной компанией «Чери»