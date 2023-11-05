Мостовой: «Мы говорили, что «Спартак» потерял характер в Воронеже, но сегодня его проявил»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился мнением о ничьей в матче 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

«Хорошее осталось впечатление от игры, и прежде всего от «Спартака». «Спартак» сегодня был по-настоящему неплох, с учетом того, что они большую часть времени были в меньшинстве. Так что сегодня они молодцы. Мы говорили, что они потеряли характер и волю еще где-то в Воронеже, но сегодня они его действительно проявили. Еще и Промес вернулся, который решает многие моменты, и который сегодня был достаточно неплох. По игре скорее вопросы к «Локомотиву», который играл большую часть матча в большинстве, но «Спартак» смог показать себя с лучшей стороны», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

«Спартак» с 21 очком занимает пятое место в РПЛ. «Локомотив» (21 очко) уступает сопернику по дополнительным показателям и идет шестым.