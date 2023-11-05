Денисов заявил, что «Спартаку» было тяжело победить «Локомотив» в меньшинстве

Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал ничью с «Локомотивом» (1:1) в матче 14-го тура РПЛ.

«Всегда хочется большего, но по такой игре с красной карточкой было тяжело победить. Смотрелись хорошо со стороны. Рад за команду. Удаление Хлусевича? Не пересматривал момент, все получилось очень быстро. Нужно реализовывать моменты и не пропускать», — сказал Денисов.

«Спартак» с 21 очком занимает пятое место в РПЛ. «Локомотив» (21 очко) уступает сопернику по дополнительным показателям и идет шестым.