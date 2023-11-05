Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:10

Денисов заявил, что «Спартаку» было тяжело победить «Локомотив» в меньшинстве

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал ничью с «Локомотивом» (1:1) в матче 14-го тура РПЛ.

«Всегда хочется большего, но по такой игре с красной карточкой было тяжело победить. Смотрелись хорошо со стороны. Рад за команду. Удаление Хлусевича? Не пересматривал момент, все получилось очень быстро. Нужно реализовывать моменты и не пропускать», — сказал Денисов.

«Спартак» с 21 очком занимает пятое место в РПЛ. «Локомотив» (21 очко) уступает сопернику по дополнительным показателям и идет шестым.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
2
Обсудить
Читайте также
«Краснодар» победил «Крылья Советов» со счетом 2:1 в матче РПЛ
«Сильные, дисциплинированные и готовые на жертвы». Греческий теннисист похвалил советское воспитание
Росавиация завершила расследование посадки самолета в поле под Новосибирском
Министр Дудаев поздравил Адама Кадырова с назначением на важную должность
ВС РФ сорвали попытку эвакуации подбитого Leopard под Авдеевкой
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Крылья Советов» и другие матчи
Геркус считает удивительным исход матча между «Локомотивом» и «Спартаком»
Гладилин: «Соболев пригодился бы «Спартаку» в матче с «Локомотивом»
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
Черчесов был в шаге от «Спартака». Но Абаскаля спас «Локо». Мнение Егорова
«Ничья на тоненького — «Спартак» полностью контролировал игру». Абаскаль и Галактионов — о дерби
Зиньковский – об игре с «Локомотивом»: «Скорее упущенная победа, чем вырванная ничья»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой: «Мы говорили, что «Спартак» потерял характер в Воронеже, но сегодня его проявил»

Кечинов считает, что у Абаскаля конфликт с Соболевым: «Однозначно что-то там происходит»