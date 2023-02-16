0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:41

Игонин: «В какой-то части Баринов сможет заменить Кузяева. Они схожи по манере игры»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в клуб из Санкт-Петербурга.

По информации «СЭ», «Зенит» рассматривает возможность приобретения Баринова, в случае если хавбек Далер Кузяев решит не продлевать контракт с клубом.

«Наверное, по каким-то характеристикам они схожи, по манере игры. В какой-то части Баринов сможет заменить Кузяева. Но заменит ли полноценно — сложно сказать. Тут же не только футбольные качества играют роль — это все-таки коллектив. Причем коллектив, который формировался достаточно долго.

Человеческие качества тоже важны. Я знаю Кузяева и его характер, насколько он положительный во всех отношениях. По Баринову мне сказать сложно, я не знаю его настолько, а за Кузяева могу поручиться. Не надо забывать, что коллектив — это не только игровые качества», — цитирует Игонина Metaratings.ru.

В текущем сезоне Баринов провел 20 матчей в составе «Локомотива», забил один гол и сделал одну результативную передачу.

 

Источник: https://metaratings.ru/news/igonin-v-kakoi-to-chasti-barinov-smozhet-zamenit-kuzyaeva-po-manere-igry-oni-skhozhi-228499/
Алексей Игонин
Далер Кузяев
Дмитрий Баринов
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
МОК отстаивает право россиян выступать на больших соревнованиях, несмотря на вал обвинений
Александр Овечкин со своим отцом. Редкие фото семьи российского хоккеиста
Домнина впервые рассказала о лечении Костомарова
ЕП не поддержал резолюцию по Украине с призывом к миру и переговорам
ВС России уничтожили на донецком направлении 135 военнослужащих ВСУ
Ограничения на снятие наличной валюты в России продлят после 9 марта
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Агент Гогуа: «У него есть более выгодное предложение в плане денег не из России»
Радченко: «Переход Баринова в «Зенит» маловероятен. Он ключевой игрок «Локомотива»
Непомнящий — о высказывании Каманцева: «Судьи всегда считают себя лучшими — это особая категория людей»
Александр Мостовой: «Для нашего чемпионата без еврокубков скамейка «Спартака» достаточно длинная»
Мостовой — о высказывании Каманцева: «Не понимаю смысл этого выражения и не знаю, кто это такой»
Агент: «Интерес от ЦСКА к Сутормину? Обращайтесь к руководству армейцев и «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Гогуа: «У него есть более выгодное предложение в плане денег не из России»

Боков отреагировал на слова Каманцева: «До хороших судей им еще работать и работать»