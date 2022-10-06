Игонин: «Зенит» — бесспорный лидер на протяжении нескольких лет по всем показателям»

Экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова о конкуренции в РПЛ.

54-летний функционер ранее заявил, что не стал бы преждевременно короновать сине-бело-голубых.

«Я думаю, что конкуренция фактически отсутствует. В каких-то частях таблицы еще можно говорить об этом, но если говорим о верхних строчках таблицы, то, наверное, конкуренции нет. «Зенит» — бесспорный лидер уже на протяжении нескольких лет по всем показателям, а не только в таблице. Это очевидно», — сказал Игонин корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 11 матчах. На втором месте располагается ЦСКА с 23 баллами, тройку замыкает «Ростов» (22).

08.10.2022 | ЦСКА — Динамо