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Сегодня, 11:45

Аленичев считает, что у руководителей «Спартака» могут появиться сомнения по поводу приглашения нового тренера

Алина Савинова
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Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил изменения, которые произошли с красно-белыми при Владимире Слишковиче.

«Спартак» преобразился при Слишковиче. Стал действовать интересней, раскрепощеннее. Как отмечают сами футболисты, обстановка в раздевалке стала лучше, более спокойной», — приводит Metaratings.ru слова Аленичева.

Также он поделился мыслями о будущем боснийского тренера.

«У руководителей «Спартака» могут появиться сомнения, а стоит ли приглашать нового тренера? Если кто-то придет, то он однозначно будет иностранцем. Потому что спортивный директор — португалец. Возможен следующий вариант: придет новый иностранный тренер, и при нем в качестве первого ассистента останется Слишкович. Заслуживает ли Слишкович стать главным тренером? А почему бы не дать ему попробовать? Мне кажется, можно», — добавил специалист.

После 28 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. Под руководством Слишковича столичная команда одержала 4 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение.

Источник: Metaratings.ru.
Дмитрий Аленичев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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  • Владимир Иванович

    Слишкович слишком тихий для гл.тренера. Наших бестолковых надо крепким словом одёргивать.....

    16.05.2024

  • кампо

    У Спартака не с тренером беда, а с составом.

    16.05.2024

    • Виктор Са назвал задачу «Краснодара» на оставшиеся матчи РПЛ

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