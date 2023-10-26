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РПЛ

26 октября, 03:37

Алип: «У «Зенита» уже нет права на ошибку, надо вернуться на первое место»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Нуралы Алип считает, что у его команды больше нет права на ошибку.

«Действительно сложное начало сезона, на старте упустили много очков. Сейчас не остается ничего, кроме как побеждать. Уже нет права на ошибку, надо вернуться на первое место. Насколько принципиально взять шестой титул подряд и догнать по этому показателю «Спартак»? Конечно, у нас всегда одна задача — забрать чемпионство. И для этого надо побеждать в каждом сезонe», — цитирует Metaratings.ru Алипа.

«Зенит» набрал 23 очка в 12 турах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://metaratings.ru/news/alip-zenit-upustil-mnogo-ochkov-seichas-ne-ostayotsya-nichego-krome-kak-pobezhdat-298602/
Футбол
ФК Зенит
Нуралы Алип
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