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12 марта, 23:55

Бышовец — о «Спартаке» и «Зените»: «Добившись двух забитых мячей они уверовали в победу»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-тренер «Зенита» Анатолий Бышовец рассказал, почему лидеры РПЛ «Зенит» и «Спартак» с трудом победили аутсайдеров турнирной таблицы.

В 19-м туре чемпионата России сине-бело-голубые обыграли «Химки» (3:2), а красно-белые победили «Факел» (3:2).

«Играть с командами, которым некуда отступать, всегда сложно. Выбирается тактика, подразумевающая насыщенную оборону, которую необходимо преодолеть. С другой стороны, нацеленность на контратаки. Что «Спартак», что «Зенит» добившись двух забитых мячей, потеряли концентрацию и уверовали в победу. Отдав инициативу ее очень сложно вернуть. И тут нужно отдать должное обеим командам. В концовке они все-таки сумели реализовать преимущество в индивидуальном мастерстве и победить», — приводит слова Бышовеца Metaratings.ru.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков в 19 матчах. «Спартак» находится на второй строчке с 40 очками.

Источник: Metaratings
Анатолий Бышовец
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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