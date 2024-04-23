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Сегодня, 10:24

Аршавин: «Вижу тренером «Спартака» Карпина. Но это малореально»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Андрей Аршавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, кто должен стать новым главным тренером «Спартака».

«Кого вижу новым тренером «Спартака»? Из всех, кого я знаю, — Карпина. Но это малореально. Удивлюсь ли если придет иностранный ноунейм? Честно, не будет ничего удивительного. Не думаю, что «Спартаку» обязательно нужен российский тренер. Если бы они могли позволить себе хорошего иностранца... Но если придет хороший тренер, он захочет перетрясти состав. Я в этом уверен», — сказал Аршавин «СЭ».

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении 35-летнего испанца Гильермо Абаскалья. После его ухода исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

Андрей Аршавин
Валерий Карпин
ФК Спартак (Москва)
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