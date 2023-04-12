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Чернышов: «Если бы «Локомотив» обыграл «Зенит», то Дзюба сам подошел бы пожать руку Семаку»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал поведение форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, который после матча 22-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2) отказался пожать руку главному тренеру зенитовцев Сергею Семаку.

«Если бы матч завершился победой «Локомотива», то Дзюба бы первым подошел пожать руку Семаку. Мы все хорошо знаем характер Артема, у него очень большое эго, поэтому данная неудача была для него очень обидной. Но вообще каждый сам выбирает манеру общения. Мы не знаем того, какие отношения остались между Дзюбой и Семаком после ухода игрока из «Зенита». Может, они рассорились в пух и прах. Не думаю, что мы вправе кого-то осуждать и говорить, что что-то правильно, а что-то нет», — приводит слова Чернышова Betonmobile.ru.

После матча 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» (1:2) Дзюба не пожал руку Семаку. Позже футболист объяснил свой поступок тем, что он не видел специалиста.

Дзюба выступал за клуб из Санкт-Петербурга под руководством Семака с 2018 по 2022 год.

Артем Дзюба. Дзюбе нужно учиться проигрывать, когда все по делу. Отказ пожать руку Семаку — типичное поведение Артема

Источник: Betonmobile
Андрей Чернышов
Артем Дзюба
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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