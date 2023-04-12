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Сегодня, 09:15

Ренан: «В честь победы с «Зенитом» в РПЛ, возможно, набью себе первую тату»

Гоша Чернов
Корреспондент
Роберт Ренан.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Новичок «Зенита», защитник Роберт Ренан в интервью «СЭ» допустил, что может набить себе первое тату в жизни в честь первого трофея, завоеванного с клубом из Санкт-Петербурга.

— Если ты выиграешь чемпионат России, для тебя это будет самый ценный трофей в карьере?

— Абсолютно точно, ведь на клубном уровне я титулы еще не выигрывал. Да, у меня уже есть победа на чемпионате Южной Америки (U-20), но ощущения от триумфа с «Зенитом» будут совершенно другими, потому что и футбол здесь другой, и опыт новый.

— Если выиграете, набьешь татуировку?

— У меня пока нет ни одной, но рано или поздно набью. У мамы и папы есть татуировки, так что и я присматриваюсь. Вполне возможно, в честь победы с «Зенитом» набью себе первую тату. Почему нет?

Ренан перешел в «Зенит» из «Коринтианс» в январе 2023 года.

За 8 туров до конца чемпионата России-2022/23 «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 54 очками. Отрыв от идущего на второй строчке «Ростова» составляет 9 очков.

Роберт Ренан. «Однажды на матч кто-то принес оружие. Зазвучали выстрелы!» Интервью Роберта Ренана
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Роберт Ренан
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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