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Отец Хлусевича: «Даня молодец! В этом сезоне «Спартак» должен стать чемпионом»

Виталий Косик
Корреспондент
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Андрей Хлусевич, отец полузащитника «Спартака» Даниила Хлусевича, высказался о победе красно-белых над «Оренбургом» (3:2) в 1-м туре РПЛ.

«Шикарные эмоции. Даня молодец! Вся семья очень сильно ждала, когда он наконец забьет. Красавец. Он всегда был старательным. Как тренер я знал, что это когда-нибудь случится, что его прорвет и он забьет первые голы за «Спартак». Он играет на сложной позиции. Ему приходится подключаться к атакам и успевать возвращаться в оборону. Работоспособность у Даниила на высшем уровне. «Спартак» в этом году должен стать чемпионом», — приводит слова Хлусевича-старшего «Спорт День За Днем».

«Спартак» в следующем туре сыграет дома против «Балтики». Матч состоится 31 июля и начнется в 19.30 (мск).

Даниил Хлусевич
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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