Аршавин заявил, что не понимает смысл перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Не понимаю смысл этого перехода, если мы все равно заблокированы в ФИФА. Если есть другие причины, о которых я не знаю, пускай рассматривают переход», — приводит Sport24 слова Аршавина.

Он также ответил на вопрос, что делать в такой ситуации.

«Надо заниматься внутренним футболом, внутренними кадрами и устраивать внутренние соревнования», — подчеркнул Аршавин.

Ожидается, что РФС рассмотрит вопрос перехода в АФК на ближайшем исполкоме.

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от своих турниров.