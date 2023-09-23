«Балтика» — «Ахмат»: судья не удалил Швеца

На 6-й минуте матча 9-го тура чемпионата России «Балтика» — «Ахмат» арбитр Павел Шадыханов никак не отреагировал на грубость Антона Швеца, который ударил Гедеона Гузину шипами. Нога калининградца при этом согнулась — он едва не получил серьезную травму.

Антон Швец шипами ударил Гедеона Гузину. Фото Скриншот из трансляции

Судья должен был применить дисциплинарную санкцию, у него были основания для удаления нарушителя. Но он этого не сделал. Видеоассистенты Артем Любимов и Николай Богач, который впервые в этом чемпионате работал в качестве АВАР, в действия рефери не вмешались.