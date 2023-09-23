Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 17:02

«Балтика» — «Ахмат»: судья не удалил Швеца

Александр Бобров
Шеф-редактор
Антон Швец шипами ударил Гедеона Гузину.
Фото Скриншот из трансляции
Антон Швец шипами ударил Гедеона Гузину.
Фото Скриншот из трансляции
Антон Швец шипами ударил Гедеона Гузину.
Фото Скриншот из трансляции
1/3
Telegram Дзен

На 6-й минуте матча 9-го тура чемпионата России «Балтика» — «Ахмат» арбитр Павел Шадыханов никак не отреагировал на грубость Антона Швеца, который ударил Гедеона Гузину шипами. Нога калининградца при этом согнулась — он едва не получил серьезную травму.

Антон Швец шипами ударил Гедеона Гузину.
Фото Скриншот из трансляции

Судья должен был применить дисциплинарную санкцию, у него были основания для удаления нарушителя. Но он этого не сделал. Видеоассистенты Артем Любимов и Николай Богач, который впервые в этом чемпионате работал в качестве АВАР, в действия рефери не вмешались.

Антон Швец шипами ударил Гедеона Гузину.
Фото Скриншот из трансляции
Антон Швец
ФК Ахмат
ФК Балтика
10
Обсудить
Читайте также
Костомаров рассказал о кошмарах и снах во время госпитализации
Костомаров впервые раскрыл подробности своей госпитализации в начале года
На Украине назвали слабые места танков Abrams
Путин выразил соболезнования президенту Италии в связи со смертью Наполитано
Синоптик спрогнозировал обновление в Москве векового температурного рекорда
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
«Балтика» обыграла «Ахмат» и прервала серию из пяти матчей без побед в РПЛ
Самые крутые футбольные дерби — знаете все?
«Спартак» — «Динамо»: прямая трансляция матча РПЛ
Кузьмичев: «Черников созрел для Европы, но не отдал бы его за 3 миллиона евро»
Гагнидзе, Лаксальт, Паршивлюк и Фомин пропустят матч со «Спартаком»
«Спартак» — «Динамо»: стартовые составы на матч 9-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тихонов: «Было бы интересно посмотреть на «Крылья» вверху таблицы в конце сезона»

Фанаты «Ахмата» из Германии приехали в Калининград на матч РПЛ