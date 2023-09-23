Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:44

Тихонов: «Было бы интересно посмотреть на «Крылья» вверху таблицы в конце сезона»

Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал «СЭ» победу «Крыльев Советов» над «Сочи» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ.

«Я очень рад за «Крылья Советов». Видно, что у команды есть свой стиль и свой футбол, в который она играет. И самое главное, «Крылья» ни под кого не подстраиваются. Когда начинаешь под кого-то подстраиваться, то меняется стиль игры и футбол ломается. Это главная черта Самары, что у команды есть свое лицо и свой футбол, от которого она не отходит. Вот вам и результат. Это называется стабильность. Ты меняешь, только когда ты вынужден менять что-то. «Крылья» не отходят от своей тактики, поэтому у них такая игра. Поэтому они уверенно выходят и играют. Каждый из них знает, что они делают на поле и что от них требует тренер. Было бы интересно посмотреть на «Крылья» вверху таблицы по окончании сезона. Конечно, без спадов не обойдется. Но тем интересен футбол», — сказал Тихонов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Самарская команда набрала 18 очков и догнала лидера РПЛ «Краснодар».

«Сочи» (6 очков) потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате России и занимает 13-место в турнирной таблице.

Андрей Тихонов
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Сочи
Обсудить
Читайте также
Костомаров рассказал о переживаниях после ампутации конечностей
Костомаров впервые рассказал о согласии на ампутацию всех конечностей
На Украине назвали слабые места танков Abrams
Путин выразил соболезнования президенту Италии в связи со смертью Наполитано
Синоптик спрогнозировал обновление в Москве векового температурного рекорда
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
«Балтика» — «Ахмат»: судья не удалил Швеца
Деменко считает, что «Спартак» обыграет «Динамо» со счетом 2:1 в матче РПЛ
Точилин заявил, что во втором тайме «Сочи» полностью переиграл «Крылья Советов»
«Зенит» — «Локомотив»: время начала и где смотреть матч РПЛ
Силкин: «Зенит» потихоньку выкарабкивается, а «Локомотив» только попал в эту яму и переживает не лучшие времена»
«Крылья» — первые в РПЛ минимум на сутки! Блестящий Салтыков снова забил
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Деменко считает, что «Спартак» обыграет «Динамо» со счетом 2:1 в матче РПЛ

«Балтика» — «Ахмат»: судья не удалил Швеца