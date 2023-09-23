Тихонов: «Было бы интересно посмотреть на «Крылья» вверху таблицы в конце сезона»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал «СЭ» победу «Крыльев Советов» над «Сочи» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ.

«Я очень рад за «Крылья Советов». Видно, что у команды есть свой стиль и свой футбол, в который она играет. И самое главное, «Крылья» ни под кого не подстраиваются. Когда начинаешь под кого-то подстраиваться, то меняется стиль игры и футбол ломается. Это главная черта Самары, что у команды есть свое лицо и свой футбол, от которого она не отходит. Вот вам и результат. Это называется стабильность. Ты меняешь, только когда ты вынужден менять что-то. «Крылья» не отходят от своей тактики, поэтому у них такая игра. Поэтому они уверенно выходят и играют. Каждый из них знает, что они делают на поле и что от них требует тренер. Было бы интересно посмотреть на «Крылья» вверху таблицы по окончании сезона. Конечно, без спадов не обойдется. Но тем интересен футбол», — сказал Тихонов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Самарская команда набрала 18 очков и догнала лидера РПЛ «Краснодар».

«Сочи» (6 очков) потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате России и занимает 13-место в турнирной таблице.