«Балтика» не забивала 13 с половиной часов в РПЛ

30 марта, 20:24
Открыв счет в матче против «Пари НН», Джоэл Фамейе прервал безголевую серию «Балтики» в чемпионате, которая продолжалась 813 минут.
В последний раз балтийцы забивали в октябре прошлого года «Краснодару». Более продолжительные неудачные серии выдавали только два клуба — «Томь» — 2011/12 и «СКА-Хабаровск» — 2017/18. Причем дальневосточники вылетели из РПЛ, не отличившись ни в одном из десяти последних для себя туров.
Самые продолжительные серии матчей без голов в чемпионатах России
|
Сезон
|
Клуб
|
Тренеры
|
Матчи
|
Минуты
|
С кем прервали
|
Кто прервал
|
2011/12
|
Томь
|
Валерий Непомнящий, Сергей Передня
|
12
|
1178
|
Ростов (г) — 1:2
|
Виктор Строев
|
2017/18
|
СКА-Хабаровск
|
Ринат Билялетдинов, Сергей Передня
|
10*
|
916
|
-
|
-
|
2023/24
|
Балтика
|
Сергей Игнашевич
|
8
|
813
|
Пари НН (д) — 2:0
|
Джоэл Фамейе
|
1999
|
Шинник
|
Александр Побегалов
|
7
|
768
|
Локомотив (г) — 1:4
|
Алексей Бычков
|
2020/21
|
Арсенал
|
Дмитрий Парфенов
|
7
|
756
|
ЦСКА (д) — 2:1
|
Владислав Пантелеев
|
2012/13
|
Алания
|
Владимир Газзаев, Валерий Газзаев
|
7
|
738
|
Амкар (г) — 1:5
|
Огнен Враньеш
|
2013/14
|
Анжи
|
Гаджи Гаджиев
|
7
|
718
|
Рубин (д) — 1:0
|
Александр Бухаров
|
2020/21
|
Ротор
|
Александр Хацкевич, Юрий Батуренко
|
7
|
670
|
Ахмат (д) — 1:0
|
Алексей Щеткин
|
1995-1996
|
Локомотив
|
Юрий Семин
|
7
|
644
|
Торпедо (г) — 2:1
|
Алексей Косолапов
* Серия продолжается.