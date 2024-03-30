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30 марта, 20:24

«Балтика» не забивала 13 с половиной часов в РПЛ

Кирилл Бурдаков
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Открыв счет в матче против «Пари НН», Джоэл Фамейе прервал безголевую серию «Балтики» в чемпионате, которая продолжалась 813 минут.

В последний раз балтийцы забивали в октябре прошлого года «Краснодару». Более продолжительные неудачные серии выдавали только два клуба — «Томь» — 2011/12 и «СКА-Хабаровск» — 2017/18. Причем дальневосточники вылетели из РПЛ, не отличившись ни в одном из десяти последних для себя туров.

Самые продолжительные серии матчей без голов в чемпионатах России

Сезон

Клуб

Тренеры

Матчи

Минуты

С кем прервали

Кто прервал

2011/12

Томь

Валерий Непомнящий, Сергей Передня

12

1178

Ростов (г) — 1:2

Виктор Строев

2017/18

СКА-Хабаровск

Ринат Билялетдинов, Сергей Передня

10*

916

-

-

2023/24

Балтика

Сергей Игнашевич

8

813

Пари НН (д) — 2:0

Джоэл Фамейе

1999

Шинник

Александр Побегалов

7

768

Локомотив (г) — 1:4

Алексей Бычков

2020/21

Арсенал

Дмитрий Парфенов

7

756

ЦСКА (д) — 2:1

Владислав Пантелеев

2012/13

Алания

Владимир Газзаев, Валерий Газзаев

7

738

Амкар (г) — 1:5

Огнен Враньеш

2013/14

Анжи

Гаджи Гаджиев

7

718

Рубин (д) — 1:0

Александр Бухаров

2020/21

Ротор

Александр Хацкевич, Юрий Батуренко

7

670

Ахмат (д) — 1:0

Алексей Щеткин

1995-1996

Локомотив

Юрий Семин

7

644

Торпедо (г) — 2:1

Алексей Косолапов

* Серия продолжается.

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ФК Балтика
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