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30 марта, 20:37

Генеральный директор «Пари НН» назвал причины поражения в матче против «Балтики»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение команды в матче 22-го тура чемпионата России против «Балтики» (0:2).

«Сегодня не получилось с первых минут, пошел рассинхрон. Но такое бывает и у опытных команд. Главное сейчас сделать работу над ошибками, чтобы выйти на следующую игру максимально подготовленными. Возможно, повлияла и пауза. Возможно, и погода, которая влияет на качество полей. Но понятно, что на первом месте стоят наши ошибки», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

«Балтика» прервала девятиматчевую серию без побед в чемпионате России (4 ничьи и 5 поражений). Команда набрала 17 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» находится на 10-й строчке с 28 баллами.

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
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