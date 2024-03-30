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30 марта, 19:28

«Балтика» победила «Пари НН» и прервала серию из 9 матчей без побед в РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
«Балтика» обыграла «Пари НН» — 2:0.
Фото ФК «Пари НН»
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«Балтика» дома победила «Пари НН» в матче 22-го тура чемпионата России — 2:0. Встреча прошла на «Ростех Арене».

Счет в игре на 40-й минуте открыл нападающий Джоэль Фамейе. Через 3 минуты форвард Виталий Лисакович забил второй гол «Балтики».

На 86-й минуте «Пари НН» остался в меньшинстве. Красную карточку получил защитник Кирилл Гоцук, который прямой ногой врезался в Фамейе. Ганского футболиста на носилках унесли за пределы поля.

«Балтика» прервала девятиматчевую серию без побед в чемпионате России (4 ничьи и 5 поражений). Команда набрала 17 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» находится на 10-й строчке с 28 баллами.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
30 мар, 17:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
2:0
Пари Нижний Новгород
Источник: Таблица РПЛ
РПЛ
ФК Балтика
ФК Нижний Новгород
8
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