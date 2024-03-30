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30 марта, 19:30

«Локомотив» — «Краснодар»: время начала и где смотреть матч РПЛ

«Локомотив» сыграет с «Краснодаром» в чемпионате России 31 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Антон Миранчук (ФК «Локомотив»).
Фото ФК «Локомотив»
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«Локомотив» примет «Краснодар» в матче 22-го тура чемпионата России в воскресенье, 31 марта. Игра состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию. Следить за ключевыми событиями встречи «Локомотив» — «Краснодар» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Окко по платной подписке.

Команда Михаила Галактионова с 32-мя очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Краснодарский клуб набрал 39 баллов и располагается на 2-й строчке чемпионата России.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
31 мар, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Краснодар

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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