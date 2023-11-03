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Сегодня, 19:00

«Балтика» — «Зенит»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Балтика» сыграет с «Зенитом» в чемпионате России 4 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Клаудиньо (ФК «Зенит»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Балтика» сыграет с «Зенитом» в матче 14-го тура чемпионата России 4 ноября, в субботу. Игра пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде и начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча. Ключевые события встречи «Балтика» — «Зенит» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 18.55 мск. Также игры российской премьер-лиги сезона-2023/24 доступны в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 13 туров калининградский клуб с 11 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Сине-бело-голубые располагаются на второй строчке, в их активе 26 балла.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
04 нояб, 19:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Зенит

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Зенит
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