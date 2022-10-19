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Сегодня, 09:00

Баринов назвал Лоськова и Пашинина правильными людьми для «Локомотива»

Дмитрий Барулев
Антон Иванов

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в разговоре с корреспондентами «СЭ» оценил возвращение Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в тренерский штаб команды.

— Как восприняли возвращение Лоськова и Пашинина?

— Мы все рады. Это великие люди для «Локомотива», с ними команда добивалась очень хороших результатов. Поэтому это очень хорошее и правильное решение. Здорово, что так все получилось. Бог все видит и назначает сюда правильных людей.

— Вы их встретили как-то по-особому?

— Обнялись. Я сказал: «С возвращением!» Сейчас после игры поздравил с победой и назначением. Мы ждали их. Хорошо, что они вернулись.

17 октября «Локомотив» обыграл «Химки» (1:0) в матче 4-го тура Пути РПЛ группового турнира Кубка России по футболу. Единственный гол с пенальти забил хавбек Антон Миранчук.

Кубок России. Группа A
18 окт, 18:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:0
Химки
Дмитрий Баринов
Дмитрий Лоськов
Олег Пашинин
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
0
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