Баринов назвал Лоськова и Пашинина правильными людьми для «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в разговоре с корреспондентами «СЭ» оценил возвращение Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в тренерский штаб команды.

— Как восприняли возвращение Лоськова и Пашинина?

— Мы все рады. Это великие люди для «Локомотива», с ними команда добивалась очень хороших результатов. Поэтому это очень хорошее и правильное решение. Здорово, что так все получилось. Бог все видит и назначает сюда правильных людей.

— Вы их встретили как-то по-особому?

— Обнялись. Я сказал: «С возвращением!» Сейчас после игры поздравил с победой и назначением. Мы ждали их. Хорошо, что они вернулись.

17 октября «Локомотив» обыграл «Химки» (1:0) в матче 4-го тура Пути РПЛ группового турнира Кубка России по футболу. Единственный гол с пенальти забил хавбек Антон Миранчук.