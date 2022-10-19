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Сегодня, 09:00

Мог ли Акинфеев отбить удар Зиньковского? Мнение Габулова

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Антон Зиньковский и Хорхе Карраскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший вратарь сборной России, ЦСКА и «Динамо» Владимир Габулов в интервью «СЭ» разобрал игру голкиперов в матче 13-го тура РПЛ.

— В главном дерби страны у вратарей не было ярких спасений. Поэтому предлагаю разобрать пропущенные мячи и понять, могли ли в тех эпизодах спасти свои команды Александр Селихов и Игорь Акинфеев.

Начнем с голкипера «Спартака». Первый гол Чалова. Здесь стоит сказать об ошибке Мевли, который позволил армейцу добраться до мяча и выйти один на один с вратарем. Селихов, в принципе, занял хорошую позицию, но слишком много преимуществ в этой ситуации было у атакующего игрока. Чалов вывалился по центру, перед ним был открыт весь створ ворот, он мог пробить в любой угол. Саше объективно было уже сложно максимально сократить угол обстрела.

Второй гол Чалова. Хорошая подача Облякова — форвард армейцев здорово открылся и пробил головой с линии вратарской в противоход, с отскоком от земли. Саша хорошо толкнулся, успел переложить корпус, но ему сложно тут предъявлять претензии. А на перехвате он сыграть не мог.

Игорь Акинфеев. Акинфеев против Зиньковского. Мог ли спасти Селихов? Что с Сафоновым? Экспертиза Габулова

Теперь об Акинфееве. Сумасшедший гол Зиньковского! Настоящее украшение не только тура, но и всего чемпионата. Спартаковцу удался мощный удар по невероятной траектории. Может показаться, что гол был забит с угла штрафной и Игорь должен был контролировать створ ворот. Но я обращу ваше внимание именно на траекторию полета мяча. Ведь сначала он летел в один угол, а потом молниеносно поменял траекторию и влетел в абсолютно другой. В этом и заключалась сложность для Акинфеева. Он смотрел на мяч, готовился среагировать в одну сторону, но мяч вдруг изменил направление... Игорю чисто физически было тяжело среагировать, оттолкнуться и достать этот мяч.

Гол Соболева. У Акинфеева практически не было шансов, как и у Селихова в эпизоде с первым мячом Чалова. Выход один на один. Время, дистанция, мяч под контролем — все факторы были за нападающего красно-белых. Игорь попытался дотянуться ногой, но было сложно спасти, — сказал Габулов «СЭ».

Владимир Габулов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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