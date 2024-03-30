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30 марта, 13:46

Байдачный: «Надеюсь, Гончаренко поможет Абаскалю уйти из «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Терека» и «Сочи» Анатолий Байдачный рассказал, чего ждет от матча «Спартака» с «Уралом» в 22-м туре РПЛ.

«Я надеюсь, что Гончаренко поможет Абаскалю уйти. Уверен, «Урал» будет биться до последнего в этом матче. Особенная мотивация на «Спартак». Тем более екатеринбуржцы сейчас не на своем месте. Вспомните, как здорово они начали чемпионат. Но такое в жизни бывает — стартуешь как надо, а заканчиваешь... Но я не хотел бы, чтобы команда вылетела. Гончаренко — опытный тренер. Он не в первый раз оказывается в такой ситуации. Так что полагаю ему хватит идей и мудрости, чтобы сохранить команду в элите российского футбола», — цитирует Байдачного «РБ Спорт».

Матч между командами состоится в субботу, 30 марта, и начнется в 19.00 по московскому времени. «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 31 балл. «Урал» идет на 13-м месте в чемпионате страны с 19 очками.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Анатолий Байдачный
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