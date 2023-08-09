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Сегодня, 16:00

Байдачный считает, что у «Зенита» нет глобальных проблем

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Динамо» Анатолий Байдачный поделился мыслями о том, почему «Зенит» потерпел поражение от бело-голубых в матче 3-го тура РПЛ (2:3).

«Очень сложно сохранять лидерство на протяжении долгого времени. Бывает же, что приходит какой-то момент, когда команда может и оступаться. Но я думаю, что в случае с «Зенитом» это временное явление», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Байдачного.

Также он не считает, что у петербургского клуба есть глобальные проблемы.

«Да нет, ну что вы, какие глобальные проблемы? Многие говорят, и я согласен: нужно, чтобы в командах играло большее число российских футболистов. Все равно мы не участвуем ни в каких международных соревнованиях. Так пусть наши футболисты играют. Привозить бразильцев, других легионеров и платить им миллионы бессмысленно», — добавил Байдачный.

По итогам трех туров чемпионата России «Зенит» занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в активе 4 очка. 13 августа петербургская команда дома сыграет с «Факелом». Начало матча — в 17.30 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005269756_baydachnyiy_u_zenita_net_globalnyih_problem_no_platit_brazilcam_millionyi_bessmyislenno
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Анатолий Байдачный
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