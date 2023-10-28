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РПЛ

28 октября, 23:30

Белоголовцев: «Увольнять Абаскаля не надо, но нужен серьезный разговор руководства с тренером»

Алина Савинова
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Актер и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев оценил игру красно-белых в матче 13-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0). Он отметил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль потерял нити управления в команде.

«Обстановка в команде не самая лучшая, у меня такое ощущение. Вроде, сегодня вышли в оптимальном составе. В нынешнее время нужно отменять такие матчи из-за поля. Прошел матч «Ростов» — «Локомотив», где играли в классный футбол. В такой же мог сыграть «Спартак», но этого не случилось. С другой стороны, видно, что у футболистов апатия, они не бьются за тренера, ромб. Кажется, Абаскаль потерял нити управления. Не уверен, что есть разделение на иностранцев и российских футболистов. Соболев сегодня простоял весь матч. Может, он не в кондициях. По такой игре надо выпускать больших игроков. Не думаю, что надо увольнять Абаскаля, но серьезный разговор руководства и тренера нужен», — приводит «РБ Спорт» слова Белоголовцева.

«Спартак» с 20 очками находится на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Факел» набрал 15 очков и поднялся на 11-е место. В следующем туре красно-белые сыграют против «Локомотива», а воронежская команда встретится с «Ахматом».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-belogolovtsev-uvol-nyat-abaskalya-ne-nado-no-nuzhen-ser-ezny-j-razgovor-rukovodstva-s-trenerom/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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