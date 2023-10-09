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Сегодня, 17:45

Белоус — о дерби: «Ничья — справедливый результат. Хотя армейские болельщики со мной не согласятся»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-генеральный директор «Москвы» и «Ростова» Юрий Белоус в интервью «СЭ» прокомментировал ничью «Спартака» и ЦСКА (1:1) в 11-м туре РПЛ.

— Между «Спартаком» и ЦСКА было много матчей. Как бы оценили этот — по пятибалльной шкале?

— Четыре с плюсом. Хороший футбол, высокий темп, красивые голы — всё на уровне! А какая концовка? Ух!

— «Спартак» отскочил?

— Нет. Ничья — справедливый результат. Хотя армейские болельщики, наверное, со мной не согласятся.

— Удивились, что лучшим игроком матча признали Файзуллаева?

— Ничуть. Понимаю, у Гайича дубль, у Облякова две голевые. Но и Файзуллаев на поле был одной из самых заметных фигур. Я вообще с симпатией к нему отношусь. Умный игрок. Резкий, скоростной, с большим объемом работы. Рад, что в ЦСКА быстро стал своим, — сказал Белоус «СЭ».

После 11 туров «Спартак» с 17 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью Юрия Белоуса читайте на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Юрий Белоус
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