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Сегодня, 21:17

«Бешикташ» сделает «Локомотиву» новое предложение по Баринову с опцией обратного выкупа

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Баринов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», «Бешикташ» планирует сделать новое предложение «Локомотиву» о трансфере полузащитника Дмитрия Баринова, в контракт которого может быть включен пункт об обратном выкупе.

Железнодорожники отклонили первое предложение турков из-за скромных финансовых условий. «Бешикташ» планирует увеличить сумму трансфера, а также включить дополнительный пункт в контракт игрока, который позволит «Локомотиву» вернуть Баринова на особых финансовых условиях.

Клубы продолжают вести переговоры, несмотря на намерение «Локомотива» сохранить капитана команды.

26-летний Баринов — воспитанник «Локомотива», в сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 9 миллионов евро.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Милан 0
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1-й тайм

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30%

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ТБ 2.5

26%

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Ф2(0)

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Ювентус
Монца

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обе забьют - да

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ТМ 2.5

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1.90
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РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
Дмитрий Баринов
РПЛ
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
7
6
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