Биджиев считает, что «Краснодар» победит ЦСКА

Главный тренер «Спартака» из Нальчика Хасанби Биджиев поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА, который состоится 10 декабря.

«Для обеих команд это очень важный матч с точки зрения распределения мест в турнирной таблице. «Краснодар» прекрасно понимает, что у него есть шанс закрепиться на первой строчке. Соответственно, он приложит все усилия, чтобы завоевать три очка в этом матче. С другой стороны, армейцы ведут борьбу за попадание в тройку, и там плотная группа команд, имеющих плюс-минус одинаковое количество очков. Я думаю, матч получится упорным и динамичным. Считаю, ЦСКА построит свою игру на контратаках. Армейцы достаточно опасно выглядят в таком ключе. Обе команды подходят к очному матчу в хорошем настроении. Наверняка нас ждет интересная игра. На мой взгляд, победу одержит «Краснодар» с разницей в один мяч», — приводит слова экс-голкипера красно-синих «Евро-Футбол.Ру».

ЦСКА после 17 туров занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков, краснодарцы лидируют с 35 очками.