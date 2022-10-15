Билялетдинов о матче «Торпедо» — «Локомотив»: «Не жду искрометного футбола, в первую очередь будет борьба за результат»

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча железнодорожников против «Торпедо» в 13-м туре РПЛ.

«Это историческое дерби и матч за выживание. Надеюсь, что увидим две новые команды. Команды, которые будут бороться за три очка. У «Локомотива» должны появиться новые эмоции. Не жду искрометного футбола, в первую очередь будет борьба за результат. Все может решить один гол», — сказал Билялетдинов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Матч «Торпедо» — «Локомотив» состоится 15 октября в «Лужниках». Начало — в 14.00 (мск). «Локомотив» после 12 туров идет на 14-м месте, «Торпедо» — последнее.