Билялетдинов поделился мнением о медальной гонке в РПЛ

Футбольный эксперт Ринат Билялетдинов поделился мнением о медальной гонке в РПЛ.

«Теперь ЦСКА, как и двум остальным претендентам на серебро, в последнем туре нужна победа. А «Ростову» при этом надо ждать, чтобы оступились конкуренты. И тогда даже южане вполне могут взять медали. Меня не очень удивит второе место «Ростова». Потому что команда бодалась и упиралась. Был явный спад в игре. Навалилась какая-то психологическая усталость. А это влечет за собой и физическую усталость. Было видно, что команда играет натужно. Многие сейчас говорят про пенальти, которые часто назначали в пользу ростовчан. Но я считаю, нельзя говорить о том, что «Ростов» выигрывал только за счет одиннадцатиметровых. Их надо еще заработать. То есть довести мяч до чужой штрафной. Эта команда весь сезон тянула, поэтому заслужила взлет вверх. «Ростов» достоин и второго, и третьего места. У меня симпатии на стороне «Ростова». Хочется, чтобы доморощенные футболисты взлетели выше приглашенных. Чтобы они показали, что искать кадры надо среди них, что они тоже могут занять второе место», — приводит слова «Евро-Футбол.Ру».

Перед финальным туром ЦСКА занимает вторую сточку в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. «Спартак» — третий (54 очка). На четвертом месте находится «Ростов» (54 очка).