Билялетдинов полагает, что дисквалификация Галактионова и Баринова не сильно скажется на «Локомотиве»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов ответил на вопрос, скажется ли дисквалификации главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова и полузащитника Дмитрия Баринова на игре московской команды в 17-м туре РПЛ с «Зенитом».

«Возможно, дисквалификация Галактионова и Баринова не сильно скажется на «Локомотиве» в матче с «Зенитом». Благодаря современной технике связь с главным тренером во время игры будет поддерживаться, его помощники должны помочь ему наладить коммуникацию. К тому же нахождение Михаила где-то на трибунах стадиона может подтолкнуть его к чему-то интересному благодаря новой точке обзора — этот опыт может оказаться полезен», — цитирует Билялетдинова RT.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет в воскресенье, 3 декабря. Начало — в 16.30 по московскому времени. На данный момент сине-бело-голубые с 33 очками лидируют в турнирной таблице РПЛ. У железнодорожников 25 очков и 8-я строчка.