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Сегодня, 17:06

Билялетдинов: «Отстранять до конца сезона судей, которые ошиблись, — не выход из ситуации»

Алина Савинова
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Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал претензии к судейству РПЛ со стороны руководства «Крыльев Советов».

«Что изменит увольнение гендиректора «Крыльев Советов»? Он уйдет в отставку, а судьи останутся те же. Для меня очевидно, что судьи не всегда могут за чем-то уследить. Как и защитник команды может ошибиться в любой момент — это приведет к голу. Давайте теперь следовать этой логике: будем выгонять всех, кто ошибся в каком-то моменте. Отстранять до конца сезона судей, которые ошиблись, — не выход из ситуации. Есть компетентные органы, которые должны приблизить нас в понимании, как должна происходить регулировка судейского качества. Как мне кажется, мы слишком много обостряем тему судейства. Проблема есть, но ее надо решать с холодной головой, а не бросаться из стороны в сторону», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

24 апреля генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев заявил, что подал в отставку со своего поста из-за бездействия руководства РПЛ по вопросам судейства в матчах чемпионата России.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5081413-diniyar-bilyaletdinov-otstranyat-sudej-do-konca-sezona-za-oshibki-ne-vyhod-iz-situacii.html
Динияр Билялетдинов
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