Бородюк не считает, что «Локомотив» вылетит из РПЛ

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Бывший тренер «Торпедо» Александр Бородюк ответил на вопрос «СЭ», кто покинет РПЛ по итогам сезона.
«Кто покинет РПЛ? Там есть ряд команд, которые будут бороться за выживание. У «Торпедо» есть шанс попасть в стыки, а в стыках они не проиграют. Отношу ли я «Локомотив» к числу команд, которые могут вылететь? По приобретениям, которые они сделали, если они еще усилятся, не думаю, что вылетят. В футболе все может быть, но у них хорошие приобретения в лице Пиняева и Глушенкова, плюс у них хорошая средняя линия. Четыре-пять команд будут бороться за выживание. Кто вылетит, сказать пока сложно. Укрепляются все кроме «Химок»? У них пока никаких приобретений, игроки только уходят», — сказал Бородюк «СЭ».
«Локомотив» занимает 14-место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 матчей.
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Основные источники исследования