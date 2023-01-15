Бородюк не считает, что «Локомотив» вылетит из РПЛ

Бывший тренер «Торпедо» Александр Бородюк ответил на вопрос «СЭ», кто покинет РПЛ по итогам сезона.

«Кто покинет РПЛ? Там есть ряд команд, которые будут бороться за выживание. У «Торпедо» есть шанс попасть в стыки, а в стыках они не проиграют. Отношу ли я «Локомотив» к числу команд, которые могут вылететь? По приобретениям, которые они сделали, если они еще усилятся, не думаю, что вылетят. В футболе все может быть, но у них хорошие приобретения в лице Пиняева и Глушенкова, плюс у них хорошая средняя линия. Четыре-пять команд будут бороться за выживание. Кто вылетит, сказать пока сложно. Укрепляются все кроме «Химок»? У них пока никаких приобретений, игроки только уходят», — сказал Бородюк «СЭ».

«Локомотив» занимает 14-место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 матчей.