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Сегодня, 18:01

Бородюк не считает, что «Локомотив» вылетит из РПЛ

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший тренер «Торпедо» Александр Бородюк ответил на вопрос «СЭ», кто покинет РПЛ по итогам сезона.

«Кто покинет РПЛ? Там есть ряд команд, которые будут бороться за выживание. У «Торпедо» есть шанс попасть в стыки, а в стыках они не проиграют. Отношу ли я «Локомотив» к числу команд, которые могут вылететь? По приобретениям, которые они сделали, если они еще усилятся, не думаю, что вылетят. В футболе все может быть, но у них хорошие приобретения в лице Пиняева и Глушенкова, плюс у них хорошая средняя линия. Четыре-пять команд будут бороться за выживание. Кто вылетит, сказать пока сложно. Укрепляются все кроме «Химок»? У них пока никаких приобретений, игроки только уходят», — сказал Бородюк «СЭ».

«Локомотив» занимает 14-место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 матчей.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Александр Бородюк
РПЛ
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