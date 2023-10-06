Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:01

Бояринцев: «Не уверен, что Абаскаля надо увольнять из «Спартака»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев перед матчем 11-го тура чемпионата России с ЦСКА оценил работу главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«В турнирной таблице команды идут одинаково. Смущает одно — последние результаты «Спартака». Два матча с общим счетом 0:7... Странно, когда говорят, что матч с «Динамо» ничего не решал. Это же в любом случае дерби! Неважно, кубковое оно или нет. Красно-белые не в лучшем настроении подходят к очередному дерби. Несмотря на то что вокруг команды ходит много слухов, спартаковцы, уверен, выйдут с запредельным настроем и покажут совсем другой футбол — на этот матч будут мобилизованы все силы. Наибольшие опасения вызывает игра в обороне. У болельщиков, конечно, заканчивается терпение, но ситуация очень сложная. Я не уверен, что Абаскаля надо увольнять, и полагаю, что даже в случае поражения от ЦСКА отставки не будет.

Я Абаскаля понимаю. Работаешь-работаешь, а про тебя говорят. Да, спады есть, но не прямо ужасно красно-белые начали сезон. Тут на все воля руководителя. Не желаю отставки испанцу, честно хочу сказать. Надеюсь, он поправит положение», — цитирует RT Бояринцева.

8 октября «Спартак» сыграет с ЦСКА в 11-м туре РПЛ. Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене», начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1212768-boyarincev-spartak-otstavka-abaskal
Денис Бояринцев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
0
Читайте также
Среди спортсменов — «эпидемия» новой болезни. Специалисты бьют тревогу
В снежном спорте запретили «красные лыжи». Ждем вала дисквалификаций за фтор?
В Тюмени школьники перевозили в авто тело застреленного мужчины
Путин ответил на слова Мишеля о якобы предательстве Россией армян
Путин допустил возможность отзыва ратификации ДВЗЯИ Россией
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: «Спартак» с новым главным тренером: вместо Ваноли — Абаскаль
Чернов рассказал, как изменилась игра «Спартака» при Абаскале
Чернов считает, что пока рано задумываться о борьбе за чемпионство
«Ваноли и Абаскаль — это же космонавты! С троса сорвались и залетели в Россию». Мнение Бормана
В «Спартаке» рассказали, что клуб начнет сезон-2022/23 в форме образца прошлого года
Белоголовцев: «Чемпионат России выиграет «Зенит». Я готов поставить на это пару миллионов рублей»
Мележиков заявил, что уход Каттани из «Спартака» не повлияет на позиции Абаскаля
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Сочи» — «Зенит» и другие матчи
Бальбуэна: «Цель «Динамо» — сделать все возможное, чтобы выиграть титул в этом сезоне»
Хусаинов заявил, что увеличение гонораров не повысит качество работы российских судей
Колосков — о результатах «Динамо»: «При Личке точно лучше, чем было при Йокановиче»
Бояринцев не верит, что Джикия станет портить атмосферу в «Спартаке»
Шавло: «Посмотрим, как будет с ЦСКА, потому что 0:7 в двух последних матчах, это, конечно, много»
Титов: «Спартаку» не помешал бы еще один центральный форвард»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колосков — о результатах «Динамо»: «При Личке точно лучше, чем было при Йокановиче»

Кузьмичев: «Краснодар» пока радует своей игрой, они заслуженно занимают первое место»