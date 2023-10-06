Бояринцев: «Не уверен, что Абаскаля надо увольнять из «Спартака»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев перед матчем 11-го тура чемпионата России с ЦСКА оценил работу главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«В турнирной таблице команды идут одинаково. Смущает одно — последние результаты «Спартака». Два матча с общим счетом 0:7... Странно, когда говорят, что матч с «Динамо» ничего не решал. Это же в любом случае дерби! Неважно, кубковое оно или нет. Красно-белые не в лучшем настроении подходят к очередному дерби. Несмотря на то что вокруг команды ходит много слухов, спартаковцы, уверен, выйдут с запредельным настроем и покажут совсем другой футбол — на этот матч будут мобилизованы все силы. Наибольшие опасения вызывает игра в обороне. У болельщиков, конечно, заканчивается терпение, но ситуация очень сложная. Я не уверен, что Абаскаля надо увольнять, и полагаю, что даже в случае поражения от ЦСКА отставки не будет.

Я Абаскаля понимаю. Работаешь-работаешь, а про тебя говорят. Да, спады есть, но не прямо ужасно красно-белые начали сезон. Тут на все воля руководителя. Не желаю отставки испанцу, честно хочу сказать. Надеюсь, он поправит положение», — цитирует RT Бояринцева.

8 октября «Спартак» сыграет с ЦСКА в 11-м туре РПЛ. Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене», начало — в 19.00 по московскому времени.