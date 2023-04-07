Бояринцев — о матче «Спартак» — «Динамо»: «Оба соперника должны быть по-спортивному злыми на себя»

Главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо».

«Ожидания от матча «Спартак» — «Динамо» самые хорошие: все-таки это старейшее дерби страны. Игра интересна тем, что оба соперника должны быть по-спортивному злыми на себя. И «Спартак», и «Динамо» оступились в кубковых матчах, поэтому не буду никого выделять. Шансы команд 50 на 50. И у «Спартака», и у «Динамо» есть проблемы: спартаковцы сыграют без Джикии и Промеса, а динамовцы в последних матчах выглядят неубедительно. Думаю, будет интересная и равная игра», — приводит «Чемпионат» слова Бояринцева.

Матч между командами пройдет на «Открытие Банк Арене» 8 апреля. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

На данный момент «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Динамо» располагается на 5-й позиции, имея в активе 35 очков.