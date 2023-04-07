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Сегодня, 17:13

С «Ростова» сняли запрет на регистрацию новых футболистов

Игнат Заздравин
Корреспондент
ФК «Ростов».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Ростов» снова может регистрировать новых игроков. Запрет был наложен на ростовчан в ноябре прошлого года.

«Прекратить производство по повторному заявлению аккредитованного посредника РФС Михаила Данилюка о применении санкций в отношении ФК «Ростов» в связи с неисполнением решения палаты от 24 ноября 2022 года на основании подпункта «г» пункта 2 статьи 49 регламента РФС по разрешению споров. В связи с исполнением решения палаты по разрешению споров снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с клуба, наложенный в качестве обеспечительной меры. ФК «Ростов» имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», — сказано на официальном сайте РФС.

После 21-го тура «Ростов» с 44 очками идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на 7 баллов.

Источник: https://rfs.ru/news/217876
Футбол
РФС
ФК Ростов
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